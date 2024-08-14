Lübnan Başbakanı'ndan Savaş Diplomasisi Uyarısı

Lübnan Başbakanı'ndan Endişe Verici Açıklama

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, savaşı önlemek amacıyla yürütülen diplomatik çabaların "endişe verici şartlarla" karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Olağanüstü Bakanlar Kurulu Toplantısı Öncesi Açıklamalar

Başbakan Mikati, başkent Beyrut'ta bulunan Hükümet Sarayı'nda düzenlenecek olan Olağanüstü Bakanlar Kurulu Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Mikati, "Savaşı önlemek ve İsrail'in saldırganlığını durdurmak için harekete geçen diplomasinin çok zorlu bir süreçle karşı karşıya olduğuna şahit oluyoruz," dedi.

Bölgesel Tehlikeler Üzerine Görüşmeler

Mikati, Lübnan'ı da kapsayan bölgesel tehditler hakkında liderler düzeyinde görüşmeler yaptıklarını aktardı. Ayrıca, İsrail'in Lübnan ve Gazze üzerindeki saldırılarının, ölümler ve yıkımlarla birlikte tüm dünyanın gözleri önünde cereyan ettiğini belirtti.

Arabuluculuk Çabaları

İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden "kontrollü çatışmaların" sona ermesi için ABD Başkanı'nın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein bugün Beyrut'ta üst düzey temaslarda bulunuyor.