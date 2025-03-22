Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'dan Savaş Uyarısı: 'Yeniden Savaşa Sürüklenebiliriz'

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkedeki gerginliklerin artması durumunda savaş ihtimaline dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu. Başbakan Selam, İsrail sınırında yeni askeri eylemlerin başlaması halinde Lübnan'ın yeniden savaşa sürüklenebileceğini ifade etti.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Selam, Savunma Bakanı Michel Menassa ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde sınır hattındaki gelişmeleri değerlendirdi. Selam, savaş ve barış kararının yalnızca Lübnan devletine ait olduğunu vurgulayarak, güney sınırındaki askeri eylemlerin yeniden başlaması durumunda gerekli tüm güvenlik ve askeri önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Selam, böyle bir durumun Lübnan’a yeni acılar getireceğine de dikkat çekti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert ile yaptığı görüşmede, BM’den, İsrail’in Lübnan topraklarından çekilmesi için baskı yapmasını talep etti.

Başbakan Selam, İsrail ordusunun hala Lübnan’daki bazı bölgelerden çekilmemesinin, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına ve Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, bugün İsrail ordusu, Lübnan’dan atılan 3 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Ateşkes Anlaşması ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in sık sık bu anlaşmayı ihlal ettiği bildirilmektedir. Lübnan makamlarının verilerine göre, ateşkesin sağlanmasından bu yana düzenlenen saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybetti ve 288 kişi yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 bölgede varlığını sürdürmektedir.