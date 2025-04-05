Lübnan Başbakanı Selam, ABD Heyetiyle İsrail'in Çekilmesini Görüştü

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD'li üst düzey bir heyetle gerçekleştirilen görüşmede İsrail'in güneydeki noktalardan çekilmesini masaya yatırdı.

Beyrut'ta gerçekleşen toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve Suriye'den Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Natasha Franceschi de katıldı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Selam, hükümetin ekonomik reformları ve özellikle bankalarda gizliliği kaldırma yönünde atılan adımlar hakkında bilgi paylaştı.

Görüşmede ayrıca, Lübnan hükümetinin Uluslararası Para Fonu’yla (IMF) anlaşma sağlama yolları ve ülkenin güneyindeki güvenlik durumu hakkında değerlendirmeler yapıldı. Başbakan Selam ve ABD heyeti, Lübnan ordusunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulama yönündeki çabalarına da değindi.

Taraflar, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması ve İsrail'in işgalini sürdürdüğü noktalardan çekilmesi konularını da ele aldı. Ayrıca, Lübnan ile Suriye arasındaki sınır hattında yaşanan gelişmeler ve yasa dışı geçişlerin önlenmesi gibi konular görüşmenin diğer başlıkları arasındaydı.

Başbakan Selam ile ABD heyeti arasındaki görüşmenin "olumlu" geçtiği belirtildi. ABD’li yetkilinin ziyaretinin ardından, Ortagus’un Lübnan'daki siyasi partilerin temsilcileriyle görüşmelerine devam ettiği haberleri de kaydedildi. Özel olarak Hizbullah'ın silahsızlandırılması talebiyle geldiği ifade edildi.

Öte yandan, Lübnan makamlarının, İsrail’in güneydeki işgalini sonlandırması ve elinde bulunan Lübnanlı esirleri serbest bırakması talebinde bulunduğu belirtildi.