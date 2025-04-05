DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0,01%
BITCOIN
3.127.726,72 1,84%

Lübnan Başbakanı Selam, ABD Heyetiyle İsrail'in Çekilmesini Görüştü

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmede, İsrail’in güneydeki çekilmesini ele aldı.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 14:27
Lübnan Başbakanı Selam, ABD Heyetiyle İsrail'in Çekilmesini Görüştü

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD'li üst düzey bir heyetle gerçekleştirilen görüşmede İsrail'in güneydeki noktalardan çekilmesini masaya yatırdı.

Beyrut'ta gerçekleşen toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve Suriye'den Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Natasha Franceschi de katıldı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Selam, hükümetin ekonomik reformları ve özellikle bankalarda gizliliği kaldırma yönünde atılan adımlar hakkında bilgi paylaştı.

Görüşmede ayrıca, Lübnan hükümetinin Uluslararası Para Fonu’yla (IMF) anlaşma sağlama yolları ve ülkenin güneyindeki güvenlik durumu hakkında değerlendirmeler yapıldı. Başbakan Selam ve ABD heyeti, Lübnan ordusunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulama yönündeki çabalarına da değindi.

Taraflar, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması ve İsrail'in işgalini sürdürdüğü noktalardan çekilmesi konularını da ele aldı. Ayrıca, Lübnan ile Suriye arasındaki sınır hattında yaşanan gelişmeler ve yasa dışı geçişlerin önlenmesi gibi konular görüşmenin diğer başlıkları arasındaydı.

Başbakan Selam ile ABD heyeti arasındaki görüşmenin "olumlu" geçtiği belirtildi. ABD’li yetkilinin ziyaretinin ardından, Ortagus’un Lübnan'daki siyasi partilerin temsilcileriyle görüşmelerine devam ettiği haberleri de kaydedildi. Özel olarak Hizbullah'ın silahsızlandırılması talebiyle geldiği ifade edildi.

Öte yandan, Lübnan makamlarının, İsrail’in güneydeki işgalini sonlandırması ve elinde bulunan Lübnanlı esirleri serbest bırakması talebinde bulunduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da Devrilen Tırın Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Protestoları: Binlerce Kişi Azil Kararını Kınadı
3
Gazze'deki Çocuklar: Hayatta Kalma Mücadelesi ve Hüzün Dolu Gerçekler
4
Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı
5
Samsun'da Bayram Trafik Denetimleri Artırıldı
6
Polis Haftası'nda Engel Atlama Binicilik Yarışması Düzenlendi
7
Gazze'de İnsani Görevlilere Yönelik İnfaz İddiaları: İsrail'in Açıklamaları Çürütüldü

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor