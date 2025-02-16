Lübnan Başbakanı Selam: Beyrut Havalimanı Güvenliği İhlal Edilmeyecek

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Beyrut'taki havalimanının güvenliği konusunda ihlallere müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 00:35
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 00:35
Lübnan Başbakanı Selam: Beyrut Havalimanı Güvenliği İhlal Edilmeyecek

Lübnan Başbakanı Selam'dan Sert Güvenlik Açıklaması

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği konusunda kesin bir duruş sergileyerek, ihlallere asla izin vermeyeceklerini açıkladı.

Güvenlik İhlalleri ve Protestolar

Başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Selam, havalimanı bölgesinde gerçekleşen şiddet içeren protestolara dair açıklamalar yaptı. Protestolar sırasında kamu ve şahıs mallarına zarar verildiğini belirten Selam, "Beyrut havalimanının güvenliği her şeyin üstünde ve güvenliğinin ihlal edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

UNIFIL'e Saldırılar ve Yasal Süreç

Selam, UNIFIL'e yönelik saldırılar hakkında yasanın uygulanacağını vurgulayarak, olaya karışan herkesin yargı önüne çıkarılacağını ifade etti. Lübnan ordusu, akşam saatlerinde havalimanına yürümeye çalışan Hizbullah destekçilerine müdahalede bulundu.

Hizbullah Destekçileri ve Protestolar

Hizbullah destekçileri, 13 Şubat'ta Tahran'dan Beyrut'a uçuşların yasaklanması nedeniyle lastik yakarak havalimanı yolunu trafiğe kapatmıştı. Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ise güvenliği sağlamak amacıyla uçuşların geçici olarak yeniden planlanacağını duyurdu.

Beyrut'taki Şiddet Olayları

Dün akşam saatlerinde, Hizbullah destekçileri, ellerinde bayraklarla Beyrut'taki havalimanı yakınlarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) aracına ve personeline saldırıda bulundu. Olayda bir aracın yakıldığı ve bir komutan yardımcısının yaralandığı bildirildi. Ayrıca, Lübnan İçişleri Bakanlığı en az 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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