Lübnan Başbakanı Selam'dan Adraee'nin Güney Lübnan Gezisine Sert Kınama

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin Güney Lübnan'daki provokatif gezisini kınadı ve Tel Aviv'e uluslararası baskı çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 22:52
Lübnan Başbakanı Selam'dan Adraee'nin Güney Lübnan Gezisine Sert Kınama

Lübnan Başbakanı Selam, İsrail Sözcüsünün "provokatif gezisini" kınadı

Nevvaf Selam, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin işgal altındaki Lübnan topraklarında gerçekleştirdiği ziyaretleri "provokatif" olarak nitelendirip en sert ifadelerle kınadı.

Başbakan Selam, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordu sözcüsünün işgal altındaki Lübnan topraklarında (Mercayun lçesine bağlı) El-Hiyam kasabası yakınlarında gerçekleştirdiği gezintiyi sert bir dille eleştirdi. Selam, bu eylemin, ülkenin uluslararası kararları uygulama ve silahlı kuvvetleri aracılığıyla toprak bütünlüğünü sağlama kararlılığının sergilendiği bir dönemde yaşandığını vurguladı.

Selam, açıklamasında "İsrail'in Lübnan'ın güneyinde istikrarı baltalama kararlılığını bir kez daha teyit ettiğini" belirterek, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve Kasım 2024'teki anlaşma doğrultusunda kara, deniz ve hava ihlallerine son vermesi için uluslararası toplumun Tel Aviv'e azami baskı yapması çağrısında bulundu.

Adraee'nin paylaşımları ve sınırdaki gerilim

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X platformundaki hesabından bazı fotoğraflarını paylaşarak bu karelerin Lübnan'ın güneyinde çekildiğini bildirdi. Adraee, özellikle El-Hiyam köyü önündeki ileri savunma mevzilerinden birinde saha gezisi yaptığını kaydetti.

27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren ateşkesin ardından bile İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse gün aşırı hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Ayrıca İsrail ordusunun son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki işgal sürüyor ve bölgedeki gerilim devam ediyor.

Selam'ın açıklaması, sınır hattında artan provokasyonlara karşı Lübnan yönetiminin tepkisini ve uluslararası toplumdan beklediği müdahaleyi yeniden gündeme taşıdı.

İLGİLİ HABERLER

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Başiskele'de Lojistik Depo Yangını — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor
2
Zafer Sırakaya Midyat'ta: Yeni Midyat Projesi ve Süryanilerle Buluşma
3
Kuşadası Güzelçamlı'da Denizde Erkek Cesedi: Mehmet Çelik (66) Hayatını Kaybetti
4
Türkiye'nin BM Temsilcisi Ahmet Yıldız: İsrail'in Katar Saldırısı 'Alçakça' ve Hukuk İhlali
5
Kerkük'te Mevlid-i Nebi Haftası: 95 'Muhammed' Çocuğa Hediye
6
Rize'de Engebeli Arazide Yuvarlanan Suudi Turist Öldü
7
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Denizli'de: İhracatın Yıldızları ve İl Başkanlıkları Ziyareti

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri