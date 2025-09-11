Lübnan Başbakanı Selam'dan Adraee'nin Güney Lübnan Gezisine Sert Kınama

Lübnan Başbakanı Selam, İsrail Sözcüsünün "provokatif gezisini" kınadı

Nevvaf Selam, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin işgal altındaki Lübnan topraklarında gerçekleştirdiği ziyaretleri "provokatif" olarak nitelendirip en sert ifadelerle kınadı.

Başbakan Selam, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordu sözcüsünün işgal altındaki Lübnan topraklarında (Mercayun lçesine bağlı) El-Hiyam kasabası yakınlarında gerçekleştirdiği gezintiyi sert bir dille eleştirdi. Selam, bu eylemin, ülkenin uluslararası kararları uygulama ve silahlı kuvvetleri aracılığıyla toprak bütünlüğünü sağlama kararlılığının sergilendiği bir dönemde yaşandığını vurguladı.

Selam, açıklamasında "İsrail'in Lübnan'ın güneyinde istikrarı baltalama kararlılığını bir kez daha teyit ettiğini" belirterek, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve Kasım 2024'teki anlaşma doğrultusunda kara, deniz ve hava ihlallerine son vermesi için uluslararası toplumun Tel Aviv'e azami baskı yapması çağrısında bulundu.

Adraee'nin paylaşımları ve sınırdaki gerilim

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X platformundaki hesabından bazı fotoğraflarını paylaşarak bu karelerin Lübnan'ın güneyinde çekildiğini bildirdi. Adraee, özellikle El-Hiyam köyü önündeki ileri savunma mevzilerinden birinde saha gezisi yaptığını kaydetti.

27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren ateşkesin ardından bile İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse gün aşırı hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Ayrıca İsrail ordusunun son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki işgal sürüyor ve bölgedeki gerilim devam ediyor.

Selam'ın açıklaması, sınır hattında artan provokasyonlara karşı Lübnan yönetiminin tepkisini ve uluslararası toplumdan beklediği müdahaleyi yeniden gündeme taşıdı.