Lübnan Başbakanı Selam, İsrail’in Çekilmesini İstiyor

Lübnan Yeni Başbakanı Selam, İsrail'in Çekilmesini İstiyor

Lübnan'ın yeni başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmek için belirlenen 18 Şubat tarihinin öne çekilmesini talep etti. Selam, geri çekilmenin 16 Şubat'a kadar tamamlanmasını istedi.

Selam, Lübnan resmi televizyonuna yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile birlikte gerçekleştirdikleri kabine toplantısında ülkenin büyük zorluklarını ele aldıklarını ifade etti. Hükümetin öncelikli hedeflerinin, BM Güvenlik Konseyi 1701 sayılı kararının uygulanması yoluyla İsrail işgaline son vermek ve ülkenin yeniden yapılandırılması olduğunu belirtti.

Selam, 'İsrail'in 18 Şubat'ta değil, 16 Şubat'a kadar çekilmesini istiyoruz. Geri çekilmenin belirlenen tarihten önce tamamlanması için tüm diplomatik ve siyasi güçleri seferber etmeye devam edeceğiz.' şeklinde konuştu.

Lübnan'ın yeniden yapılandırma maliyetinin çarpık reformlar sonucu 8 milyar dolardan 11 milyar dolara çıktığını belirten Selam, ülkede bir 'geçiş hükümeti' kurmak üzere olduklarına da dikkat çekti.

Suriye ile İlişkiler ve Gelecek Planları

Suriye'deki rejim değişikliği sonrası Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hakkında plan yapmaları gerektiğini vurgulayan Selam, 'Suriye'ye giderek ilgili meseleleri çözmemiz gerekiyor.' dedi.

Selam ayrıca, Cumhurbaşkanı Avn'ın Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yer aldığını ve yakın zamanda Suriye'yi ziyaret etme isteğini ilettiğini ifade etti.

Yeni Hükümetin Kurulma Süreci

Lübnan 'da 2 yılı aşkın siyasi kriz ve boşluk sonrasında, 9 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Avn'ın 14. Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesinin ardından, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Selam, 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Avn, Selam başkanlığında kurulan yeni kabineyi 8 Şubat'ta onaylar iken, Lübnan Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Mahmud Mekkiye, Selam'ın başbakanlığında 24 bakandan oluşan kabine üyelerini açıkladı. Hükümet programının tamamlanmasının ardından, yeni hükümetin göreve başlayabilmesi için meclisten güvenoyu alması gerekecek.