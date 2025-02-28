Lübnan Başbakanı: Yıkılan Bölgelerin Yeniden İnşası İçin Kararlıyız

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkesinin güneyinde İsrail tarafından yıkıma uğrayan bölgeleri ziyaret ederek, "Bugün, duyduklarım ve gördüklerim beni (yıkılan bölgelerin) yeniden inşası ve halkımızın geri dönüşü için daha kararlı hale getirdi" dedi.

Selam, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Nebatiye iline ve bu ile bağlı Hiyam beldesine giderek bölge halkının sesini dinleme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Lübnan'ın güneyinde İsrail'in yol açtığı yıkımları yerinde gözlemleyen Selam, "İsrail ile savaştan kaynaklanan zarar ve kayıplar ile ilgili raporları biliyorum; ancak yıkılan köyleri, yolları, evleri ve tarım arazilerini gördüğünüzde bambaşka bir durumla karşılaşıyorsunuz" şeklinde konuştu.

Ayrıca, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin ve yakınlarını kaybedenlerin unutulamayacağını vurgulayan Başbakan Selam, halkının geri dönüş ve yıkılan bölgelerin yeniden inşası konusunda daha kararlı olduğunu belirtti.

İsrail'in İşgali ve Çekilme Süreci

27 Kasım 2024 tarihinde, Lübnan ile İsrail arasında bir ateşkes sağlandı. Bu kapsamda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanlardan 60 gün içerisinde çekilmesi gerekiyordu. Ancak, İsrail hükümeti, Lübnan ordusunun bu bölgeleri tam olarak kontrol edemediğini öne sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzattı.

İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede 18 Şubat itibarıyla Lübnan askerleri konuşlanırken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, ateşkesin ardından İsrail ordusunun saldırılarında 82 kişi yaşamını yitirirken, 270 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler (BM) ve Lübnanlı yetkililer, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi 1701 sayılı kararı gereği, İsrail'in ülkenin güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini vurguluyor.