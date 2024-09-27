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Lübnan Büyükelçisi Baddoura: İsrail'in Saldırıları Sürüyor

Büyükelçi Salim Baddoura, İsrail'in Lübnan'a yönelik benzeri görülmemiş saldırılarını kınadı ve uluslararası toplumdan daha fazla destek bekliyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 21:42
Lübnan Büyükelçisi Baddoura: İsrail'in Saldırıları Sürüyor

Lübnan'ın Cenevre Temsilcisi Salim Baddoura'dan Açıklamalar

Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Salim Baddoura, düzenlenen basın toplantısında, İsrail devletinin Lübnan'a karşı yürüttüğü benzeri görülmemiş saldırıların devam ettiğini vurguladı.

İsrail'in Saldırıları ve İnsan Hakları İhlalleri

Baddoura, "İsrail'in Lübnan'a yönelik benzeri görülmemiş büyüklükte bir saldırısı var ve bu her geçen gün artarak devam ediyor" dedi. İsrail'in son askeri teknolojileri kullanarak sürekli olarak savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğini belirtti. Büyükelçi, İsrail'in bu saldırıları gerçekleştirirken uluslararası hukuku hiçe saydığını ifade etti.

Uluslararası Toplumun Sessizliği

Baddoura, İsrail'in Gazze'de işlediği suçlar için uluslararası toplumdan hesap vermediğini ve bunun Lübnan'da da tekrarlanmasının beklenmedik olmadığını kaydetti. Ayrıca, "Uluslararası topluma, bırakın hesap sormayı, İsrail'in saldırılarını durdurması konusunda bile yetersiz kalındı" ifadelerini kullandı.

Yardım Çabaları ve Sağlık Durumu

Daimi Temsilci Yardımcısı Rayan Said, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yakın iş birliği içinde olduğunu belirterek, olası bir savaşın hazırlıkları yapıldığını ancak bunun yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

Şiddetli Saldırılar ve Kaybedilen Canlar

Son günlerde İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalar sonucunda, 775 kişi yaşamını yitirdi. Hava saldırıları nedeniyle, Lübnan içinde 150 kişinin yerinden olduğu bildiriliyor.

Lübnan'ın güney kentlerinden başkent Beyrut ve kuzey bölgelere göç devam ederken, bazıları da Suriye'ye kaçış yapıyor.

Hizbullah, karşı bombardımanlara füzelerle karşılık verirken, bu saldırıların çoğunlukla askeri üsleri hedef aldığı belirtiliyor.

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