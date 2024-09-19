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Lübnan Büyükelçisi Mortada'dan Netanyahu'ya Sert Eleştiriler

Lübnan'ın Londra Büyükelçisi Rami Mortada, bölgenin Netanyahu'nun siyasi çıkarlarına rehin olduğunu savundu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:43
Lübnan Büyükelçisi Mortada'dan Netanyahu'ya Sert Eleştiriler

Lübnan’ın Londra Büyükelçisi Rami Mortada’dan Açıklamalar

Lübnan’ın Londra Büyükelçisi Rami Mortada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun siyasi maksatları için ülkesini savaşa sürüklemek istediğini ifade etti. Mortada, bu durumun tüm regionun Netanyahu’nun siyasi kaderine rehin kalmasına neden olduğunu vurguladı.

İsrail’in Saldırılarının Arkasında Yatan Gerçekler

Sky News kanalı üzerinden katıldığı bir yayında Mortada, Lübnan’daki son elektronik cihaz patlamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu saldırıları İsrail’in gerçekleştirdiğini öne sürdü. Birleşmiş Milletler’in (BM) belirttiği gibi, sivil halkı hedef alan saldırıların “savaş suçu” olduğunu hatırlattı. "Sivilleri Hedef Almak Savaş Suçudur"

Mortada, "Bu cihazların kimler tarafından kullanıldığını biliyorlardı ve buna rağmen Lübnan’da 5 bin cihazı patlatarak çocuklar ve Hizbullah ile ilişkisiz insanları hedef aldılar." dedi.

Geçmişte Benzer Taktikler Kullanıldı

Mortada, İsrail’in geçmişte de benzer savaş taktiklerini kullandığını belirterek, "Geçmişte de benzer savaş suçları işlediler ve şimdi yine işliyorlar. Tüm bölgeyi, kaçınmaya çalıştığımız topyekun savaşın eşiğine getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Ateşkes Görüşmelerinin Gidişatı

Gazze’deki ateşkes görüşmeleri hakkında da yorum yapan Mortada, "Ne yazık ki, İsrail hükümeti bu görüşmeleri baltalamak için elinden geleni yapıyor." dedi. Olası bir savaşın getireceği zararların herkes için büyük olacağını vurguladı.

Lübnan’da Son Oku Olaylar

17 Eylül’de Lübnan’da Hizbullah mensuplarının kullandığı cihazların patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 800 kişi yaralanmıştı. 18 Eylül’de yaşanan telsiz patlamalarında ise 20 kişi ölmüş, 450’den fazla kişi yaralanmıştı. Lübnanlı yetkililer saldırılardan İsrail’i sorumlu tutarken, konuya dair henüz bir yanıt gelmemiştir.

Artan Gerilim

İsrail-Lübnan sınırında, 8 Ekim 2023’ten bu yana zaman zaman şiddetlenen çatışmaların yaşandığı bildirilmektedir.

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