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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'ı Kabul Etti

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüşerek, İsrail'in işgaline karşı destek mesajı iletti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 14:43
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'ı Kabul Etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'ı Kabul Etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, resmi bir ziyaret kapsamında Beyrut'u ziyaret eden Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Avn, ünlü Baabda Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Attaf'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından gönderilen mesajı ilettiğini duyurdu. Görüşmede, Attaf, Cezayir'in, İsrail'in işgaline karşı Lübnan'a verdiği destekten bahsetti.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler ve Davet

Görüşme sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi değerlendirildi. Attaf, Cumhurbaşkanı Avn'ı Cezayir'e davet etti.

Ateşkes Anlaşması ve Son Durum

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te bir ateşkes anlaşmasına varıldığı bildirildi. Bu anlaşma gereği, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun bölgeye "tam olarak yerleşmediğini" öne sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzattı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre, ateşkesin sağlanmasının ardından, İsrail ordusunun saldırıları sonucu 75 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

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