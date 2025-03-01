Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Devlet Dışı Silahlara Karşı Sert Mesaj

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkedeki devlet dışı silahlara karşı önemli bir duruş sergiledi. Avn, Hizbullah’ın silahlı yapısına dikkat çekerek, "silah bulundurma, savaş ve barış kararlarını devletin elinde tutmayı" amaçladığını ifade etti.

Avn, önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'a yapacağı resmi ziyaret öncesinde, Şarkul Avsat gazetesine verdiği röportajda, topraklar ve halkın savunmasının biricik sorumlusunun devlet olduğunu vurguladı. "Açıkçası, Lübnan ve Lübnanlılar, siyasetçiler ve yetkililer arasındaki kavgalardan ve başkalarının kendi topraklarındaki savaşlarından bıktı. Ekonomik ve politik bir toparlanmayı hak ediyor ve belki bazı dostlarımız da bizden bıktı," dedi.

Avn, Hizbullah'ın silahlı durumuna değinerek, "Amacımız devlet inşa etmektir. Zor olan hiçbir şey yoktur" şeklinde konuştu. Egemenlik kavramının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı, bu kavramın, savaş ve barış kararlarının devlete bırakılması gerektiği anlamına geldiğini belirtti.

Bölgedeki ve Batılı başkentlerdeki siyasi güçlerin, Hizbullah’ın silahlarıyla iç siyaseti tehdit ettiğine dair endişeleri olduğunu söyleyen Avn, devletin savunma görevini yalnızca üstlenebileceğini kaydetti. "Lübnan devletine bir saldırı olduğunda devlet kararını verir ve ülkeyi savunmak için güç unsurlarını nasıl harekete geçireceğini düşünür" ifadelerini kullandı.

Hizbullah ise, bu silahların yalnızca Lübnan’ın güneyindeki bazı bölgeleri işgal eden İsrail ile mücadele amacıyla kullanıldığını vurgulamaktadır.