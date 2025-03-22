Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Güneydeki Tehditlere Karşı Sert Önlem Talimatı

Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in roketli saldırıları sonrası güvenlik güçlerine ihlalleri önleme talimatı verdi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 13:52
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Güneydeki Tehditlere Karşı Sert Önlem Talimatı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'dan Acil Önlemler

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in kuzeyine roket fırlatılmasının ardından ordu ve ilgili makamlara güneyde ülkeyi tehdit edebilecek ihlalleri önleme talimatı verdi. Avn, yazılı açıklamasında, ülkesini yeniden bir şiddet sarmalına çekme girişimlerini şiddetle kınadı.

İhlallere Dikkat Çekti

Avn, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden ihlallerine dikkat çekerek, bu tür eylemlerin, Lübnan halkının üzerinde mutabık kaldığı kurtarma projesine ciddi bir darbe anlamına geldiğini vurguladı. Ateşkesi Denetleme Komitesi başta olmak üzere Lübnan’ın güneyindeki ordu ve tüm güvenlik birimlerinden, bu hassas dönemde tehdit edebilecek her türlü ihlal ve ihmali önlemeleri istendi.

Genelkurmay Başkanı’na Soruşturma Talimatı

Cumhurbaşkanı Avn, Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel'e de bugün gerçekleşen olaylarla ilgili bir soruşturma başlatma talimatı verdi. Bu durum, güvenlik güçlerinin durumu kontrol altına almaları için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İsrail’in Saldırıları ve Ateşkes Anlaşması

İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine fırlatılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini açıkladı. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in sık sık bu anlaşmayı ihlal ettiği belirtiliyor. Lübnan makamlarının verilerine göre, son dönemde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybetti, 288 kişi yaralandı.

Ayrıca, Lübnan’a yönelik kara saldırıları esnasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürmekte.

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