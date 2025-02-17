Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan İsrail'e Güvenilmez Uyarısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Kritik Açıklama

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden tam bir çekilmesinin gerçekleşmeyeceğinden endişeli olduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı, "İsrail'e güvenilmez, yarın tam bir çekilmenin olmayacağından endişeliyiz," ifadelerini kullandı.

Diplomatik Çözüm Vurgusu

Avn, ateşkes anlaşması gereği yapılan görüşmelerde, savaş seçeneğinin fayda vermeyeceğini ve Lübnan'ın artık yeni bir savaşa tahammül edemediğini vurgulayarak, diplomatik yollarla çözümler üreteceklerini belirtti. "Lübnan ordusu, İsraillilerin çekileceği köy ve kasabalara konuşlanmaya hazır," dedi.

Sosyal İstikrar ve Yapıcı Eleştiriler

Avn, Lübnan'da mezhep çatışmalarına dikkat edilmesi gerektiğini, toplumda yanlış sözlerin bir milleti öldürebileceğini ifade etti. "Sorumlu davranın ve mezhep çatışmalarına girmeyin. Kardeş ülkelere zarar vermeyin," diyerek eleştirilerin yapıcı olmasını talep etti.

Savaşın Meseleleri ve Suriye Mültecileri

İsrail'in Lübnan'daki işgali devam ederken, Avn, Lübnan ordusu içerisinde her bölgeden ve mezhepten mensupların bulunduğunu, ordu içinde mezhep çatışmasının söz konusu olmadığını vurguladı. Ayrıca, yeni hükümetin Suriyeli mültecilerle ilgili konuları ele alacağını kaydetti.

Ateşkes Anlaşması ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktaları terk etmesi gerekiyordu. Ancak, İsrail, Lübnan ordusunun bölgeye tam olarak yerleşmediğinden hareketle çekilmeyi 18 Şubat'a kadar uzatma talebinde bulundu. Bu süreçte, ateşkesin ihlal edilmesi sonucu 73 kişi hayatını kaybederken, 265 kişi de yaralandı.