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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Katar ile Doğalgaz ve Petrol Arama Çalışmaları Açıklaması

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Katar ile doğalgaz ve petrol arama çalışmalarını yeniden başlatma niyetinde olduklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 21:47
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Katar ile Doğalgaz ve Petrol Arama Çalışmaları Açıklaması

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Katar ile en yakın zamanda doğalgaz ve petrol arama çalışmalarını yeniden başlatmak istediklerini duyurdu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile gerçekleştirilen görüşme sonrası bir yazılı açıklama yaptı. Avn, Katar'ın Lübnan'a her alanda destek verdiğini belirterek, Lübnan halkının bu yardımları asla unutmayacağını vurguladı.

Avn, Katar'ın Lübnan ekonomisine sağladığı katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "En yakın zamanda Total ile işbirliği içerisinde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına yeniden başlamayı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Lübnan, 27 Ekim 2022'de İsrail ile tartışmalı deniz sınırının çiziminde anlaşma sağladıktan sonra gaz arama faaliyetlerine hız kazandırmıştı. Katar, Fransa ve İtalyaya ait şirketlerin 2023 yılında Lübnan'ın güney sularında doğalgaz arama çalışmalarına başlaması kararlaştırılmıştı.

Lübnan'da doğalgaz ve petrol arama çalışmalarının yeniden başlaması için ise yeni hükümetin kurulması bekleniyor. Ülkedeki siyasi krizin ardından 9 Ocak'ta Joseph Avn, ülkenin 14. Cumhurbaşkanı olarak seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam ise 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Bu siyasi krizin ilk adımının Cumhurbaşkanının seçimiyle aşılmasının ardından, Selam'ın kabinesini açıklaması bekleniyor.

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