Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Trump'a Sert Tepki: Filistinlilerin Hakları Reddedildi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlileri yerinden etme ve Gazze Şeridi’ni ‘devralma’ planını kesin bir dille reddetti. Avn, bu durumu başkent Beyrut’ta Baabda Sarayı’nda Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında dile getirdi.

Açıklamalara göre, Avn, Avrupa Birliği ülkelerinin 18 Şubat’a kadar İsrail’e baskı yapmasını talep etti. Rangel ise, Portekiz'in Lübnan’a birçok alanda destek sağladığını belirtti. Filistin meselesine ilişkin olarak, Rangel, ülkesinin iki devletli çözüm ve Gazze Şeridi’nin yeniden inşasını desteklediğini vurguladı.

Joseph Avn, “Filistinlilerin topraklarından çıkarılması ve haklarının ihlal edilmesini kesin olarak reddediyoruz.” diyerek, 2002 yılında kabul edilen Arap Barış Girişimi çerçevesinde bir iki devletli çözüm çağrısında bulundu.

Trump'ın Planı ve Eleştiriler

Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi'ni devralacağına dair açıklamalar yapmıştı. Trump, Gazze’nin artık tamamen bir yıkım alanı haline geldiğini belirterek, Filistinlilerin, Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha iyi olacağını iddia etmişti. Ayrıca, Filistinlilerin Gazze’den ayrılmadığı takdirde başka seçeneklerinin olmadığını da söylemişti.