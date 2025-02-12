DOLAR
36,1 -0,15%
EURO
37,45 -0,14%
ALTIN
3.344,38 0,3%
BITCOIN
3.483.340,48 -1,45%

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Trump'a Sert Tepki: Filistinlilerin Hakları Reddedildi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planını reddetti ve iki devletli çözüm çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:21
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Trump'a Sert Tepki: Filistinlilerin Hakları Reddedildi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlileri yerinden etme ve Gazze Şeridi’ni ‘devralma’ planını kesin bir dille reddetti. Avn, bu durumu başkent Beyrut’ta Baabda Sarayı’nda Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında dile getirdi.

Açıklamalara göre, Avn, Avrupa Birliği ülkelerinin 18 Şubat’a kadar İsrail’e baskı yapmasını talep etti. Rangel ise, Portekiz'in Lübnan’a birçok alanda destek sağladığını belirtti. Filistin meselesine ilişkin olarak, Rangel, ülkesinin iki devletli çözüm ve Gazze Şeridi’nin yeniden inşasını desteklediğini vurguladı.

Joseph Avn, “Filistinlilerin topraklarından çıkarılması ve haklarının ihlal edilmesini kesin olarak reddediyoruz.” diyerek, 2002 yılında kabul edilen Arap Barış Girişimi çerçevesinde bir iki devletli çözüm çağrısında bulundu.

Trump'ın Planı ve Eleştiriler

Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi'ni devralacağına dair açıklamalar yapmıştı. Trump, Gazze’nin artık tamamen bir yıkım alanı haline geldiğini belirterek, Filistinlilerin, Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha iyi olacağını iddia etmişti. Ayrıca, Filistinlilerin Gazze’den ayrılmadığı takdirde başka seçeneklerinin olmadığını da söylemişti.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Alt Komisyonu Ceza İnfaz Kurumlarının Raporlarını İnceledi
2
Türk Savunma Sanayisi Endonezya'da Stratejik Anlaşmalara İmza Attı
3
Elon Musk, Oval Ofis'teki Toplantıya Oğlu ile Katıldı
4
İzmir'de Narko-Terör Operasyonu: 40 Gözaltı
5
Çin Sahil Güvenlik Gemileri Japon Kara Sularını İhlal Etti
6
NATO Genel Sekreteri Rutte, Türk Savunma Sanayisini Övdü
7
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Trump'a Sert Tepki: Filistinlilerin Hakları Reddedildi

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor