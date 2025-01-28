Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: 'İsrail'in 18 Şubat'a Kadar Çekilmesi Gerek'

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan İsrail'e Çekilme Talebi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, uzatılan ateşkes anlaşmasına uyulması ve 18 Şubat'a kadar İsrail'in Lübnan'dan çekilmesine yönelik baskı yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Avn, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ve Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Herve Magro ile görüşmesinin ardından bu talebi dile getirdi.

Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için belirlenen süreye uyulmasını vurgulayarak, "İsrail'e 18 Şubat'a kadar Lübnan'dan çekilmesi için baskı yapılmalı." dedi.

Ayrıca, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun kaldığı süre zarfında evlere ve bölge sakinlerine zarar vermemesini, ateşkesi ihlal etmemesini istedi.

İsrail Ordu'sunun Çekilme Süreci

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken süreyi 26 Ocak olarak belirlenen ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini savunarak, çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü açıkladı.

Lübnanlı yetkililer, ateşkes anlaşmasında öngörülen sürenin dolmasına rağmen çekilmeyen İsrail'e karşı ABD ve Fransa başta olmak üzere uluslararası topluma tedbirler ve diplomatik baskı yapılması talebinde bulundu.

ABD'den yapılan açıklamada, Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşmanın 18 Şubat'a kadar uzatıldığı belirtildi. Ayrıca, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in işgalinin sona ermesi için öngörülen sürenin 18 Şubat'a kadar uzatılmasını kabul ettiklerini açıkladı.

Can Kaybı ve Yaralılar

Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgeye girmeye çalışan Lübnanlılara yönelik İsrail ordusunun saldırılarında 26 Ocak'tan bu yana 26 kişi hayatını kaybetti, 164 kişi yaralandı.