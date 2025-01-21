Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "İsrail, İşgal Altındaki Topraklardan Çekilmeli"

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Çekilme Talebinde Israrcı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in güneyde işgal ettiği topraklardan, Hizbullah ile yapılan ateşkes anlaşmasında belirtilen 60 günlük süre içinde tamamen çekilmesini talep etti. Avn, bu konuda ülkesinin kararlılığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Avn, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ve beraberindeki askeri heyeti, başkent Beyrut’un doğusundaki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti. Buradaki konuşmasında Avn, "Lübnan, 27 Kasım’da varılan anlaşmada belirlenen sürede, İsrail’in güneydeki işgal altındaki topraklardan tamamen çekilmesinde ısrarcıdır" şeklinde ifade etti.

Avn, İsrail’in çekilme sürecini tamamlamamasının, sınır köylerinde gerilimin devam etmesine neden olduğunu, bölgedeki istikrarı engellediğini ve halkın köylerine geri dönmesini zorlaştırdığını addederek, bu durumun yeniden inşa çalışmalarını da olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Uluslararası Destek Çağrısı

Avn, İsrail’i çekilmeye zorlamak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunduğunu ve bu çabalarının uluslararası toplumdan destek gördüğünü belirtti. Uluslararası toplumun, bu konuda İsrail'e daha fazla baskı yapması gerektiğine vurgu yaptı.

İspanya Savunma Bakanı Robles, Avn’a Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesi dolayısıyla tebrik etti ve İspanya’nın Lübnan’ın yeniden toparlanma sürecindeki desteğini açıkladı. Robles, "İspanya, Lübnan ve halkının yanındadır. Uluslararası barış gücündeki çalışmalarına devam edecektir" ifadesini kullandı.

Robles, İsrail’in belirtilen sürede çekilmesinin güneydeki istikrarın korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, İspanya’nın Avrupa Birliği ile işbirliği içerisinde Lübnan’a her alanda destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.