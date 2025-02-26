Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Avn, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile Mısır'daki Arap Birliği Zirvesi'ni ve ikili ilişkileri görüştü.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 20:19
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile Görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile başkent Beyrut'ta bulunan Baabda Sarayında bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeler de yer aldı.

Avn, görüşmede, "Gelecek hafta Mısır'da düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'nde, kardeş Arap ülkelerinin bağlarını etkileyen ortak sorunlara karşı birlik içinde durmamız gerektiğine inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Umman'ın Lübnan'a birçok alanda sağladığı destek için teşekkür

Busaidi ise, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın Avn'a iletmek üzere hazırladığı daveti sundu; Sultan'ın Lübnan'a öncelik tanıdığını vurguladı.

Filistin konusundaki gelişmeleri ele alacak olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nin 4 Mart'ta Mısır'ın Kahire kentinde yapılacağı planlanıyor.

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