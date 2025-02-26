Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile Görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile başkent Beyrut'ta bulunan Baabda Sarayında bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeler de yer aldı.

Avn, görüşmede, "Gelecek hafta Mısır'da düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'nde, kardeş Arap ülkelerinin bağlarını etkileyen ortak sorunlara karşı birlik içinde durmamız gerektiğine inanıyorum," ifadelerini kullandı.