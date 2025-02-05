Lübnan Cumhurbaşkanı, Fransız Büyükelçi ile Görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Herve Magro ve Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkan Yardımcısı Fransız General Guillaume Ponchamp ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşme, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda yapıldı ve Lübnan'ın güneyindeki güncel durumu ele aldı. Cumhurbaşkanı Avn, görüşmede Magro'dan İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklardan tamamen çekilmesi ve alıkoyduğu Lübnanlıları 18 Şubat'a kadar serbest bırakması için Tel Aviv'e baskı yapmasını talep etti.

Ayrıca, Avn, İsrail'in 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerine dikkat çekerek, İsrail güçlerinin sınır bölgesindeki yerleşim yerleri ve ibadethanelere yönelik saldırılarda bulunduğunu ifade etti.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te bir ateşkese varılmıştı. Bu ateşkesin gerektirdiği üzere, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak, İsrail, Lübnan ordusunun güneyde 'tam olarak yerleşmediğini' ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail ordusunun 26 Ocak tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti, 216 kişi yaralandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn (sağda), başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Herve Magro (solda) ve Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkan Yardımcısı Fransız General Guillaume Ponchamp ile görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn (sağda), başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Herve Magro (solda) ve Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkan Yardımcısı Fransız General Guillaume Ponchamp ile görüştü.