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Lübnan'da 2024: İsrail Saldırıları ve Kırılgan Ateşkes

Lübnan'da 2024, İsrail'in saldırılarıyla büyük yıkım yaşandı. Kırılgan ateşkes umudu, siyasi krizlerin çözümüne yönelik adımları beraberinde getiriyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:34
Lübnan'da 2024: İsrail Saldırıları ve Kırılgan Ateşkes

Lübnan'da 2024: Büyük Yıkım ve Kırılgan Ateşkes Umudu

Lübnan, 2024 yılına girerken, Ekim 2023'te başlayan İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların derin izlerini taşıyor. İsrail'in Lübnan'a Eylül 2024'ten itibaren arttırdığı hava ve kara saldırıları sonucunda en az 4 bin kişi yaşamını yitirirken, 16 binden fazla kişi yaralandı ve 1,9 milyon insan yerinden edildi.

Ateşkesin Arifesinde İhanet Dalgası

27 Kasım 2024'te ilan edilen kırılgan ateşkes, Lübnan halkı için bir barış umudu doğurdu. Ancak, İsrail'in ateşkes koşullarına uymadığı ve 333 kez ihlal ettiği bilgisi, bölgedeki tansiyonu yükseltiyor. Lübnan, İsrail'den sorumluluklarını yerine getirmesini ve ülkedeki savaşı sona erdirmesini talep ediyor.

Hizbullah Üzerindeki Baskı Artıyor

İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda Hizbullah, üst düzey liderlerini kaybetti. Hasan Nasrallah ve yardımcısı Fuad Şükür gibi önemli isimlerin öldürülmesi, örgütün stilini etkilemiştir. Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyinde düzenlenen bir suikast sonucunda hayatını kaybetti.

Tarım Sektörüne Verilen Zararlar

İsrail, beyaz fosfor bombası gibi yasaklı mühimmatları kullanarak Lübnan'ın tarım alanlarına ciddi zararlar vermiştir. Binlerce zeytin ve meyve ağacının yanması sonucu 130 bin hektar arazide tarım faaliyetleri sekteye uğradı.

Siyasi Gelişmeler ve Başkanlık Krizi

Lübnan, İsrail'in saldırıları sırasında bir yandan siyasi krizlerle boğuşurken, Meclis Başkanı Nebih Berri, yeni Cumhurbaşkanı seçimlerinin 9 Ocak 2024'te yapılacağını duyurdu. Lübnan Anayasası gereği, Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, başbakan Sünni ve meclis başkanı ise Şii olmalıdır. Bu karmaşık yapı, siyasi belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

Sonuç

Lübnan, 2024 yılına çalkantılarla girmişken, uluslararası toplumun gözleri bu bölgede. Kırılgan ateşkesin sağlanabilmesi ve siyasi istikrarın yeniden tesis edilmesi için, taraflar arasındaki gerginliklerin sona ermesi gerekiyor.

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