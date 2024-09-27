Lübnan'da Aile Katliamı: Abdullah Hicazi'nin Acı Hikayesi

Lübnan'daki Trajedi: Abdullah Hicazi'nin Ailesinin Kayıp Hikayesi

5 yaşındaki oğlu Haydar Hicazi dışında tüm ailesini İsrail'in hava saldırısında kaybeden Abdullah Hicazi, yaşadığı trajediyi paylaştı. Hicazi, "İsrail'in gücünü savunmasız sivillere karşı kullanmaması gerekir; askeri güçlerle çatışmalıdır," dedi.

İsrail'in Hava Saldırıları ve Sonuçları

23 Eylül'de başlayan yoğun hava saldırıları, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerini hedef alarak yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Lübnan makamlarına göre, hava bombardımanlarında toplamda 748 kişi hayatını kaybederken, ülke içinde 150 binden fazla insan yerinden oldu.

Hicazi Ailesinin Trajedisi

Ensar beldesinde yaşayan Hicazi ailesi, bombardımana maruz kalarak evlerini kaybetti. Abdullah Hicazi, o sırada dışarıda olduğunu belirterek, "Evdeki 9 kişi öldü, oğlum ise sivil savunma ekipleri tarafından enkaz altından çıkarıldı," dedi. Hicazi, oğlunun tedavi edildiği hastanede ona eşlik ettiğini ve çocuğunun bilincinin hâlâ tamamen yerine gelmediğini ifade etti.

Göç ve İstikrar Arayışı

Lübnan'daki şiddetli bombardımanlar, bölgeden göç dalgalarını tetikleyerek insanlar arasında büyük bir belirsizlik oluşturuyor. Hicazi, ailesini korumak amacıyla göç etmek zorunda kaldığını, ancak bunun yeterli olmadığını vurguladı.

Kısacası, Lübnan'daki mevcut durum sivilleri derinden etkileyen trajik olaylar zincirine dönüşmüş durumda. Bu tür saldırıların engellenmesi ve sivillerin korunması çağrısı gün geçtikçe daha fazla duyulmakta.