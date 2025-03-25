Lübnan'da Akaryakıt İstasyonunda Yangın: 4 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Lübnan'ın Hirmil Kentinde Feci Yangın

Lübnan'ın doğusundaki Hirmil kent merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangında, 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yangında çok sayıda kişi de yaralandı.

Yangının Sebebi ve Yayılma Alanı

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'ya göre, yangın, akaryakıt istasyonunda benzin boşaltımı sırasında başladı. Alevler, istasyonun çevresinde 200 metreye kadar yayıldı ve çevredeki dükkanlara da sıçradı. Olay sonucunda birçok iş yeri ile onlarca araç kullanılamaz hale geldi.

Yaralılar ve Müdahale Süreci

İlk belirlemelere göre, yangında yaşamını yitiren 4 kişi ile birlikte birçok yaralı bulunuyor. Yaralananlar arasında durumu kritik olan bir askerin, askeri helikopterle başkent Beyrut'a nakledildiği ifade edildi. Yangın, saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.