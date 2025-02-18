Lübnan'da Arama Kurtarma Çalışmalarında 23 Cansız Bedene Ulaşıldı

Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde yapılan arama kurtarma çalışmalarında 23 cansız bedene ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 22:42
Lübnan'da Arama Kurtarma Çalışmalarında 23 Cansız Bedene Ulaşıldı

Lübnan’da, İsrail ordusunun çekildiği beldelerde gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinde 23 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın verdiği bilgiye göre, sivil savunma ekipleri, bu çalışmalarda ülkenin güney kesiminde etkin olarak görev alıyor.

Arama kurtarma çalışmalarının, ordu güçleriyle koordineli bir şekilde yürütüldüğü, bugün Meys el-Cebel beldesinde 14, Merkeba ve Kefr Kila beldelerinde 3'er, el-Udeyse beldesinde ise 3 cansız bedene ulaşıldığı bildirildi. Toplamda çıkarılan 23 cenaze, DNA testleri için hastanelere sevk edildi.

İsrail'in Lübnan'dan Çekilme Süreci

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde bir ateşkes anlaşmasına varıldı. Bu ateşkes çerçevesinde, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyindeki işgal noktalarından çekilmesi öngörülmüştü. Ancak, İsrail, Lübnan ordusunun bölgede tam kontrol sağlayamadığını belirterek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzattı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin ardından İsrail ordusunun saldırılarında 79 kişi hayatını kaybetti ve 267 kişi yaralandı. Ayrıca, Lübnan-İsrail sınırındaki yerleşim yerlerinde yaşayan binlerce Lübnanlı, İsrail'in saldırıları ve işgali nedeniyle zorunlu göç yapmak zorunda kaldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki hava saldırıları ile tarım arazilerine büyük zarar verirken, birçok sivil yapıyı da tahrip etti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "İsrail ordusu, kuzeydeki kasabaların korunması amacıyla Lübnan'da sınır hattı boyunca 5 gözlem noktasındaki tampon bölgede kalacaktır" diyerek işgalin süreceğine dair bir sinyal verdi.

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