Lübnan'da Ateşkes Müzakerelerinde İlerleme Sağlandı

Biden'ın Danışmanı Hochstein'dan Önemli Açıklama

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes müzakerelerinin ilerleme kaydettiğini bildirdi.

Beyrut'taki Temaslar Devam Ediyor

Hochstein, ateşkes müzakereleri kapsamında gerçekleştirdiği ziyaret için Beyrut'a giderek temaslarını sürdürdü.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya gelen Hochstein, görüşmenin ardından anlaşmanın bazı noktalarında fikir ayrılıkları bulunsa da önemli adımlar atıldığını belirtti.

Tel Aviv'e Geçiş

Ateşkes müzakerelerini devam ettirmek üzere ilerleyen saatlerde Tel Aviv'e geçeceğini ifade eden Hochstein, burada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek taslak üzerinde görüş alışverişinde bulunacak.

İyi Bir Durumda Olunduğu belirtiliyor

ABD'li yetkili, Beyrut'ta yaptığı açıklamada, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için "ciddi bir şans olduğunu" belirtti.

Berri de Hochstein ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, ateşkes müzakerelerinin "ana başlıklarda iyi durumda olduğunu" kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.