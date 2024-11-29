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Lübnan'da Ateşkes Sonrası Barınma Merkezlerinde Dramatic Düşüş

Lübnan'da ateşkesin ardından barınma merkezlerinde kalanların sayısı yüzde 76,97 azalarak 33 bin 758'e düştü.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 21:55
Lübnan'da Ateşkes Sonrası Barınma Merkezlerinde Dramatic Düşüş

Lübnan'da, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, hükümetin açtığı barınma merkezlerinde kalanların sayısında yüzde 76,97 gibi dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Son raporlara göre, bu sayı 33 bin 758'e geriledi.

Lübnan Bakanlar Kurulu Başkanlığı, göç hareketi ve İsrail saldırılarının yol açtığı zararın yanı sıra ülkedeki güncel durumu yansıtan haftalık raporunu yayımladı. Rapora göre, ateşkesin ardından hükümetin açtığı barınma merkezlerinde kayıtlı kişi sayısının bu denli azalmasının yanı sıra toplam 713 merkezi kapsayan veriler dikkat çekiyor; bunun yanı sıra 296 merkez tamamen kapatıldı.

Öte yandan, İsrail ordusu, 23 Kasım’dan ateşkesin yürürlüğe girdiği 27 Kasım’a kadar Lübnan'ın farklı bölgelerine toplamda 434 hava saldırısı gerçekleştirmiştir. Bu saldırıların 197'si ülkenin güneyindeki Nebatiye kenti ve çevresini hedef aldı.

İsrail saldırılarının yoğunlaştığı 23 Eylül ile 26 Kasım tarihleri arasında, ülkeden 396 bin 523 Suriyeli ve 244 bin 640 Lübnanlı olmak üzere toplamda 641 bin 163 kişi göç etti. Bu veriler, Lüban hükümeti tarafından açılan barınma merkezlerinde yer alan kişilerin yerinden edilmesine vesile oldu.

Önceki raporda, 23 Kasım'da hükümetin açtığı barınma merkezlerinde kayıtlı olanların sayısının 190 bin 102 olduğu bildiriliyordu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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