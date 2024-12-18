Lübnan'da Ateşkesi İzleme Komitesi Toplandı: BMGK 1701 Uygulaması İçin Çalışmalar Başladı

Lübnan'da Ateşkesi İzleme Komisi Toplandı

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını izlemek üzere yapılan toplantı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanmasına yönelik çalışmaların koordinasyonu için önemli bir adım olarak kaydedildi.

27 Kasım'daki Anlaşma ve Toplantı Gündemi

27 Kasım'da varılan ateşkes anlaşmasının izleme komitesinin ilk toplantısı, Lübnan'ın güneyindeki Nakura'da düzenlendi. Bu toplantıda, ABD'nin liderliğinde ve Fransa'nın katkılarıyla, Lübnan ordusu ve İsrail ordusunun katılımı sağlandı.

Ortak Açıklama ve Gelecek Toplantılar

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, ateşkes anlaşması ve BMGK'nın 1701 sayılı kararının uygulanmasında ilerleme kaydedilmesi amacıyla çalışmalara devam edileceği vurgulandı. Ayrıca, komitenin düzenli olarak toplanarak bu süreci yakından koordine edeceği belirtildi.

Ateşkes Anlaşması Detayları

Ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşma gereği, Lübnan ordusunun 60 gün içerisinde, İsrail'in işgal ettiği güney bölgelerine aşamalı olarak konuşlanma planı öngörülüyor.