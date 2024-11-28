Lübnan'da Bint Cubeyl Sakinleri, Ateşkes Sonrası Evlerine Dönüyor

İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından, Lübnan'ın güneyinde bulunan Bint Cubeyl sakinleri evlerine dönmeye başladı. Taraflar arasındaki ateşkesin açıklanmasının hemen ardından, İsrail ordusunun saldırıları sonucu zorla yerinden edilen Lübnanlılar, güneydeki yurtlarına geri dönmek için adeta akın ediyor.

Bint Cubeyl, Nebatiye ili içinde yer alan ve İsrail güçleri ile Hizbullah mensuplarının çatışmalarına ev sahipliği yapan önemli bir bölge. Nüfusunun yaklaşık 30 bin olduğu tahmin edilen Bint Cubeyl'de, yerinden edilenlerin oranının %95 olduğu belirtiliyor.

Lübnanlı bir vatandaş olan Ebu Muhammed, güney sakinlerinin 1948'den bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kaldığını vurgulayarak, "Direniş sayesinde yeniden evlerimize dönüyoruz," ifadesini kullandı. Ebu Muhammed, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu yıllar boyunca İsrail'in topraklarımıza göz diktiğini öğrendik; bunun karşısında direnişle mücadele edilmesi gerektiğini anladık."

65 yaşındaki Ebu Bilal ise, topraklarında kalma mücadelesinin İsrail saldırıları nedeniyle imkansız hale geldiğini belirtti. Anlaşma sonrası yeniden ilçeye dönen Ebu Bilal, "Bir yılı aşkın süredir devam eden İsrail saldırılarına rağmen burada kalmaya çalıştım; ancak artık gitmek zorundaydım. Ateşkes ilan edilir edilmez, uzun süredir beklediğimiz an geldi ve Lübnanlılar topraklarına dönmeye başladı," dedi.

Ebu Bilal, topraklarına olan bağlılıklarını şu sözlerle dile getirdi: "Ne olursa olsun bu topraklara kök saldık. İsrail'in barbarlıklarına alıştık ve sınırlarımızda olduğu sürece her an saldırıya açık durumdayız."

Lübnan hükümetinin verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi; bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti. ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurarak, tarafların "İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme teklifini kabul ettiğini" belirtti. Yemekte yerel saatle 04:00'te (Türkiye saati ile 05:00) yürürlüğe girmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.