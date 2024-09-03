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Lübnan'da BM Çalışanı Silahlı Saldırıda Yaralandı

Lübnan'da BM çalışanı, silahlı saldırıda yaralanırken, İsrail'in hava saldırısında 4 kişi daha yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 19:29
Lübnan'da BM Çalışanı Silahlı Saldırıda Yaralandı

Lübnan'da Gerilim Tırmanıyor

Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler (BM) görevlisi bir kişinin silahlı saldırıya uğradığı bildirildi. Bu olay, bölgedeki gerilimin arttığını gösteriyor.

UNIFIL'in Açıklaması

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Sözcü Yardımcısı Candice Ardell, yazılı bir açıklama yaparak, "İspanyol birliğine hizmet götüren bir çalışanımız, saldırıya uğrayarak yaralandı," dedi. Ardell, bu olayın, son iki günde UNIFIL birliğine düzenlenen ikinci saldırı olduğunu belirtti.

Saldırılar Ciddiyetini Koruyor

Ardell, bölgede devam eden İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların sivil halk ve UNIFIL personeli üzerinde ciddi etkileri olduğunu ifade ederek, "Karşılıklı saldırıların son bulması gerekiyor," diye vurguladı.

İsrail'in Hava Saldırısı

Diğer yandan, Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in güneydeki Markaba beldesine hava saldırısı düzenlediğini ve bu saldırıda 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin hastaneye nakil sırasında, diğer 3'ünün ise hafif yaralı olduğu bilgisi verildi.

Hizbullah'ın Yanıtı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere 6 saldırı düzenlediğini ve bu çatışmanın 8 Ekim 2023'ten bu yana devam ettiğini duyurdu.

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