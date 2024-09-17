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Lübnan'da Çağrı Cihazı Patlaması: 8 Ölü, 2800 Yaralı

Lübnan, çağrı cihazlarının patlaması sonucu büyük bir felaketle sarsıldı. 8 kişi hayatını kaybetti, 2800 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 18:36
Lübnan'da Çağrı Cihazı Patlaması: 8 Ölü, 2800 Yaralı

Lübnan'da Çağrı Cihazı Patlaması Felaketi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde meydana gelen çağrı cihazı patlamalarının korkunç sonuçlarını duyurdu. Patlamalar sonucunda 8 vatandaş yaşamını yitirirken, 2800 kişi yaralandı.

Patlama Olayının Detayları

Ülkedeki çeşitli bölgelerde baskın yapan patlamalar, büyük bir paniğe yol açtı. Görgü tanıkları, patlamaların sesini duyduklarında hemen güvenli bir yere sığınmaya çalıştıklarını bildirdi.

Yetkililerden Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yaralıların tedavi edildiği hastanelerde yoğun bakım süreçlerinin sürdüğü bildirildi.

Toplumda Oluşan Etkiler

Yerel halk, bu tür olayların tekrarlanmaması için hükümetin daha sıkı önlemler almasını bekliyor. Acil durumu yönetmek için gereken yardım ve yardımların en kısa sürede sağlanması talep ediliyor.

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