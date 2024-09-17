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Lübnan'da Çağrı Cihazı Patlaması: 8 Ölü, 2800 Yaralı

Lübnan Sağlık Bakanı, çağrı cihazlarının patlaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2800 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 19:03
Lübnan'da Çağrı Cihazı Patlaması: 8 Ölü, 2800 Yaralı

Lübnan'da Çağrı Cihazı Patlaması İle İlgili Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının düzenlenen patlaması sonucu ağır bir bilanço açıkladı. Yapılan basın toplantısında, biri çocuk olmak üzere toplam 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2800 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların Durumu ve Patlama Gerçekleşen Alanlar

Bakan Ebyad, yaralılardan yaklaşık 200'ünün sağlık durumunun kritik olduğunu ifade etti. Yaralanmaların çoğunun el veya karın bölgesinde meydana geldiğine dikkat çekti. Söz konusu patlamalar, Hizbullah unsurlarının çağrı cihazlarında eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Lübnan genelinde yaşanan bu trajik olay, ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı ve halk üzerinde derin bir etki bıraktı.

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Lübnan'da Çağrı Cihazı Patlaması: 8 Ölü, 2800 Yaralı

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