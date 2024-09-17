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Lübnan'da Çağrı Cihazı Patlaması: 9 Ölü, 2800 Yaralı

Lübnan'da Hizbullah'a ait çağrı cihazlarının patlamasında 9 kişi hayatını kaybetti, 2800 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 20:07
Lübnan'da Çağrı Cihazı Patlaması: 9 Ölü, 2800 Yaralı

Lübnan'da Patlama: Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Hizbullah tarafından kullanılan çağrı cihazlarının patlatılması sonucu büyük bir trajedi yaşandığını açıkladı.

Ölü ve Yaralı Sayısındaki Artış

Bakan Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında bu olayda biri çocuk olmak üzere toplam 9 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralanmaların çoğunun el ve karın bölgesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Bakan, yaralılardan 200'ünün ağır durumda olduğunu vurguladı.

İsrail-Lübnan Sınırında Artan Gerilim

Bu olay, 8 Ekim 2023'ten bu yana süregelen çatışmalarla birlikte artan gerilimi de gözler önüne seriyor. Çatışmanın devam ettiği bu bölgede sivil kayıpların yaşanması derin bir endişe yaratıyor.

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