Lübnan'da Çatışma: İsrail Ordusu Bir Askerini Kaybetti

İsrail Ordusu Lübnan'daki Çatışmalarda Bir Askerini Kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda önemli kayıplar verdi. Ordudan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Kıdemli Başçavuş Ronnie Ganisett'in öldüğü belirtildi. Ayrıca, bir askerin de ağır yaralandığı vurgulandı.

Çatışmaların Tarihi ve Sonuçları

7 Ekim 2023'te başlayan ve Gazze Şeridi'ne yapılan saldırılarla bağlantılı olarak devam eden çatışmalarda, Lübnan'ın güneyinde 8 Ekim tarihinden itibaren çıkan olaylarda toplamda 731 İsrail askerinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.