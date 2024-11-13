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Lübnan'da Çocuk Ölümleri Alarm Veriyor: Son 50 Günde Yüzde 80 Artış

Lübnan'da son 50 günde öldürülen çocuk sayısı, geçen yıla göre yüzde 80 artış gösterdi. UNICEF'ten uyarılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 13:32
Lübnan'da Çocuk Ölümleri Alarm Veriyor: Son 50 Günde Yüzde 80 Artış

Lübnan'da, son 50 günde meydana gelen çocuk ölümleri, geçtiğimiz yılki toplam ölümlerin yüzde 80'ini aştı. Bu açıdan kritik bir aşama yaşandığı açıkça ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, bu durumu sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Elder, Lübnan'daki çocukların en ölümcül dönemlerden birini yaşadığını vurgulayarak, "Lübnan'da son 50 günde öldürülen çocuk sayısı, geçen yılki ölümlerin yüzde 80'ini aştı" ifadelerini kullandı. Her geçen gün artan bu kayıplar, dünya genelinde derin endişelere yol açıyor.

UNICEF yetkilisi, çocukların durumunun daha da kötüleşeceği uyarısında bulunarak, "Etkisi olanlar ateşkesi zorlamak için mümkün olan tüm adımları atmalı" çağrısında bulundu.

İsrail'in Saldırıları ve Can Kaybı

İsrail ordusunun, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar doğrultusunda gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda Lübnan'da 3 bin 287 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında, 203’ü çocuk, 644’ü ise kadın.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 14 bin 222 kişi yaralanırken; yerinden edilenlerin sayısı da 100 bini aşmış durumda. Hükümet, yerinden edilenlerden 585 bininin Suriye’ye göç ettiğini bildirdi.

Hizbullah ve İsyan

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de gerçekleştirilen hava saldırılarında hayatını kaybetti. Hizbullah, bu saldırılara karşılık olarak İsrail’e roket ve füzelerle yanıt veriyor. Ancak, İsrail tarafı çoğunlukla kendi ordu üslerine yönelik hedef alınan bu saldırılarda büyük hasar bildirmedi.

Devam eden çatışmalar ve artan can kayıpları, Lübnan'daki insani durumu daha da zorlaştırıyor. Dünya, bu krizi durdurmak ve barışı sağlamak için gereken adımları atma çağırısında bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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