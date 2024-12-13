Lübnan'da Cuma Hutbeleri Esed Rejiminin Çöküşünü Kutladı

Beyrut'ta Cuma Hutbeleri Esed Rejiminin Çöküşünü Kutluyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, cuma hutbelerinin gündemi, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin çöküşü oldu. Camilerde sevinç tekbirleri atılırken, Müslümanlar bu tarihi olayı coşkuyla karşıladı.

Muhammed el-Emin Camii'nde Önemli Hutbe

Beyrut'un merkezindeki Muhammed el-Emin Camii'nde cuma hutbesini Lübnan Fetva Kurulu Genel Sekreteri Şeyh Emin el-Kurdi okudu. Hutbeye "Allah en büyüktür, hamd onadır. Suç, zulüm, cinayet ve işkence rejimi düştü." diyerek başlayan Kurdi, Kur'an-ı Kerim'in Nur Suresi'ne atıfta bulundu. "O gün Allah'ın zafer vermesiyle müminler sevinecektir." mealindeki ayeti okudu.

İyimser Mesajlar ve İkaza Duyuru

Kurdi, hutbesinde "Allah her zorluktan sonra kolaylık vardır demiyor mu? Müşrikler ve kafirler beğenmese de işte bu hak sözdür." diyerek, cemaatine umut aşıladı. Ayrıca, geçmişte korku imparatorluğu altında yaşayan mazlumların dualarının kabul edildiğini belirtti.

İsrail'e Dikkat Çekti

Bunun yanı sıra Şeyh Kurdi, İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği saldırılara da dikkat çekti. Esed rejiminin yıllarca kullanmadığı silahları muhalefete karşı kullanmaktan korktuğu için depolarının bombalandığını ifade etti.

Gazze'ye Dua ve Kutlama

Cuma namazı sonrası cemaat, Esed rejiminin çöküşünü sevinç tekbirleri ile kutlayarak, Filistin halkının zaferi için de dua etti. Bu önemli gelişmeler, Suriye’deki çatışmaların seyrini de etkilemiş durumda. 27 Kasım'da başlayan çatışmaların ardından, rejim güçleri Şam ve diğer bölgelerde kontrolü tamamen kaybetmiş durumda.

Baas Partisi'nin yaklaşık 61 yıl süren iktidarı da böylece sona ermişken, rejim lideri Beşşar Esed başkentten kaçmaya mecbur kaldı. Öte yandan, Suriye Milli Ordusu tarafından başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçesi PKK/YPG'den kurtarılmış, Münbiç de operasyon kapsamında temizlenmiştir.