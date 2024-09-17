Lübnan'da Eğitim Schneideri İptal Edildi

Lübnan'da Eğitime Ara Verildi

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, İsrail'in gerçekleştirdiği çağrı cihazı patlatma saldırıları sonucu 9 kişinin hayatını kaybetmesi ve 2800'den fazla kişinin yaralanmasının ardından yarın tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verileceğini duyurdu.

Bakan Açıklamada Bulundu

Bakan Halebi, olaylarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinde yaşanan bu korkunç saldırılara dikkat çekerek, İsrail'in Lübnanlı halkına karşı büyük bir suç işlediğini ifade etti. Halebi ayrıca, dünya ülkelerine İsrail'in saldırılarına son vermeleri konusunda çağrıda bulundu.

Çağrı Cihazlarının Patlaması

Ülke genelinde Hizbullah unsurları tarafından kullanılan çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması sonucunda, Sağlık Bakanlığı bir çocuk dahil 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2800'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. İsrail'den bu olayla ilgili henüz bir yanıt gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten beri süregelen çatışmalarda son günlerde gerginliğin arttığı gözlemleniyor.