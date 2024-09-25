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Lübnan'da Eğitim Yılı Gerilim Nedeniyle Ertelendi

Lübnan'daki gerilimin artmasıyla eğitim yılının başlaması 14 Ekim'e ertelendi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 22:59
Lübnan'da Eğitim Yılı Gerilim Nedeniyle Ertelendi

Lübnan'da Eğitim Yılı İkinci Bir Tarihe Ertelendi

Lübnan'da, Hizbullah ile İsrail arasındaki artan gerilim nedeniyle, devlet okullarında eğitim-öğretim yılı 14 Ekim 2023 tarihine ertelendi.

Toplantıda Alınan Kararlar

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, ülkenin eğitim sektörüyle ilgili yetkililerin katıldığı bir toplantıda, bu kararın alındığını ve idari işlemlerin de bu tarihe kadar durdurulacağını ifade etti.

Güney Lübnan'da Gelişmeler

8 Ekim 2023'ten itibaren İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği en yoğun hava saldırıları sonrası, Lübnan makamları 23 Eylül'de güneydeki okulların ve resmi nitelikteki enstitülerin barınma merkezlerine dönüştürülmesine karar verdi.

Açıklanan Sonuçlar

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, İsrail'in hava saldırıları sonucunda 609 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, ülke içindeki yerinden edilmelerin sayısının 500 bine yaklaştığını duyurdu.

Göç Dalgası Sürekleniyor

Güney bölgelerden başkent Beyrut ve kuzeye doğru devam eden bir göç dalgası gözlemleniyor. Bu gelişmeler, Lübnan'daki sosyal yapının daha da gerginleşmesine neden olmakta.

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