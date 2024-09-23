Lübnan'da Eğitime Ara Verildi: İsrail Saldırıları Sebebiyle Okullar Kapatıldı

Lübnan'da Eğitime Ara Verildi

İsrail'in artan bombardımanları nedeniyle Lübnan genelindeki tüm okullar ve üniversiteler yarın eğitime kapatıldı.

Eğitim Bakanından Açıklama

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, yaptığı açıklamada, Nebatiye, Bekaa, Baalbek, Hermel, Beyrut, Cebel Lübnan, Kuzey ve Akkar bölgelerinde eğitime ara verileceğini duyurdu. Halebi, güvenlik ve askeri durumun eğitim faaliyetlerine devam edilmesini tehlikeli hale getirdiğini ifade etti.

Göç ve Güvenlik Durumu

Ayrıca, bölgedeki bir haber kaynağının bildirdiğine göre, İsrail ordusunun yoğun saldırıları nedeniyle Sur kentinden ve çevresinden binlerce Lübnanlı, kuzeydeki Sayda ve Beyrut'a doğru göç etmeye başladı. Halebi, gündüz saatlerinde yaptığı açıklamalarda, ülkenin güney kesimlerinde eğitimine iki gün süreyle ara verileceğini belirtmişti.

İsrail Saldırıları ve Can Kaybı

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırılarda 182 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 727 kişinin yaralandığını bildirdi.