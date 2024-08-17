Lübnan'da Elektrik Dağıtım Tesisleri Hizmet Dışı Kaldı

Lübnan'da Elektrik Problemleri Had Safhada

Lübnan'da, devletin günlük olarak sağladığı 4 saatlik elektrik hizmetinin dağıtımını gerçekleştiren tesis, yetersiz yakıt kaynakları nedeniyle hizmet dışı kaldı. Bu durum, bölgedeki pek çok devlet tesisi için büyük sorunlar yaratıyor.

Durumun Ciddiyeti

Lübnan Elektrik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Zahrani Elektrik Tesisi olarak bilinen tesisin faaliyetleri durdu. Bu durumdan en çok etkilenen yerler arasında Beyrut Uluslararası Havalimanı ve Beyrut Deniz Limanı yer alıyor.

Ekonomik Krizin Etkileri

2019 yılında patlak veren ekonomik kriz sebebiyle Lübnan Merkez Bankası, elektrik üretimini sübvanse etme desteklerini geri çekmek zorunda kaldı. Bunun sonucunda, Lübnan hükümeti yalnızca petrol kullanarak elektrik üretmeye devam edebiliyor. Yaklaşık 5 yıldır, Irak ile yapılan petrol anlaşması aracılığıyla, Lübnan halkına günlük sadece 4 saat elektrik sunulabiliyor.

Özel Jeneratör Kullanımı

Lübnanlıların çoğu, devletin sağladığı bu kısıtlı elektrik dışında özel jeneratörlere başvurmak zorunda kalıyor. Bu durum, günlük yaşamda sağlayan kesintilere yol açıyor. Ülkenin elektrik sıkıntısı, halkın yaşam standartlarını ciddi şekilde etkiliyor.