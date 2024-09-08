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Lübnan'da Emel Hareketi İki Üyesini Kaybetti

Emel Hareketi, İsrail ile çatışmalarda iki mensubunun öldüğünü duyurdu. Toplam kayıp sayısı 21'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 00:51
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 00:51
Lübnan'da Emel Hareketi İki Üyesini Kaybetti

Lübnan'daki Çatışmaların Ardından Kayıplar Artıyor

Lübnan'ın güneyinde bulunan Şii Emel Hareketi, İsrail ile yaşanan çatışmalarda iki üyesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 8 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in saldırıları sonucunda kayıpların toplam sayısı 21'e yükseldi.

Hayatını Kaybedenler

Emel Hareketi, yaşamını yitirenlerin kimliklerini açıkladı. Muhammed Habib Haşim ve Kasım Adil Bezi adlı iki mensuplarının, Lübnan'ın güneyinde meydana gelen çatışmalarda hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Tarihsel Bağlantılar

Bu grup, İran destekli Hizbullah ile müttefik olup, bölgedeki gerilimin artmasına neden olan bir dizi çatışmanın içinde yer almaktadır. Emel Hareketi, bu süreçte kayıplarının itiraf edilmesi ile birlikte savaşın etkilerini derinlemesine yaşamaktadır.

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