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Lübnan'da Franciyye, Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Geri Çekti

Lübnan'da Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye, cumhurbaşkanlığı adaylığını geri çekip Joseph Avn'ı destekledi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 22:38
Lübnan'da Franciyye, Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Geri Çekti

Lübnan'da Franciyye Adaylıktan Çekildi

Lübnan'da Hristiyan Marada Hareketi Genel Başkanı Süleyman Franciyye, yarın gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminden adaylığını geri çektiğini açıkladı. Franciyye, bu kararının ardından Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ı destekleyeceğini duyurdu.

Hizbullah ve Emel Hareketi tarafından desteklenen cumhurbaşkanı adayı Franciyye, Meclis'te gerçekleştirilecek oylama öncesinde bir açıklama yaparak, Lübnan'da cumhurbaşkanını seçme koşullarının oluştuğunu vurguladı. "Hiçbir zaman seçim sürecini engelleme aracı olmayan adaylığımı geri çekiyorum," dedi.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Süreci

Franciyye'nin desteğini açıkladığı Genelkurmay Başkanı Avn'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik destek, Meclis'teki son oturum öncesi artış göstermiş durumda. Meclis, Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere yarın 13. kez toplanacak.

Diplomasi trafiği de hız kazanmışken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan Özel Temsilcisi Jean-Yves Le Drian ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Lübnan İşleri Sorumlusu Prens Yezid bin Ferhan Beyrut'ta önemli siyasi görüşmeler yaptı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, yarınki oylama için Joseph Avn'a yönelik destek önemli ölçüde artmış durumda. Ülkede cumhurbaşkanlığı koltuğunun 2 yıldan fazla süredir boş kalması, İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalar ve bölgedeki gerilimler Lübnan siyasetine olumsuz yansımıştı.

Lübnan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni ve Meclis Başkanı ise Şii temsiliyle seçilmektedir.

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