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Lübnan'da Hava Saldırıları Nedeniyle Kaçış Başladı

İsrail'in yoğun hava saldırıları sonucu Lübnan'ın güneyindeki halk kuzeye doğru kaçışmaya başladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:45
Lübnan'da Hava Saldırıları Nedeniyle Kaçış Başladı

Lübnan'ın Güneyinde Kaçış Başlıyor

İsrail ordusunun hava saldırılarını artırmasının ardından, Lübnan'ın güney bölgesindeki halk, özellikle sınır bölgelerine yakın yerleşimlerden ülkenin kuzeyine doğru kaçıyor.

İsrail Ordusunun Hava Saldırıları

Bugün sabah saatlerinden itibaren İsrail ordusu, Lübnan'ın güney ve doğusunda hava saldırılarını yoğun bir şekilde gerçekleştirdi. Yapılan açıklamalarda, toplamda 300'den fazla "hedefin" vurulduğu bildirildi.

Sivil Uyarıları ve Kaçışlar

İsrail ordusunun yaptığı uyarılarla birlikte, özellikle Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen ev ve binaların boşaltılması istendi. Bu uyarıların akabinde, birçok sivil Lübnan'ın güneyinden, kuzeye doğru harekete geçti.

Sabah saatlerinde meydana gelen iki hava saldırısı sonrası, güney ve doğu Lübnan'daki birçok yerleşimden yoğun dumanlar yükseldi. Evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlılar, araçlarıyla kuzeye ilerlemeye başladılar. Bu durum, kuzey yönündeki yollarda yoğun trafiğe neden oldu.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, başkent Beyrut'a giden yollar üzerindeki araçların sıkışıklığı dikkat çekiyor.

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