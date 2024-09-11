Lübnan'da Hizbullah ve İsrail Arasında Tırmanan Çatışmalar

Lübnan'ın Güneyinde Savaş Dumanları

Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana şiddetini artırarak devam ediyor. Her iki taraf, birbirlerini hedef alan saldırılarını sürdürmekte kararlı.

İsrail Ordusu'nın Açıklamaları

İsrail ordusunun X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) talimatıyla, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Coya bölgesindeki Hizbullah'a ait bir silah üretim tesisine hava saldırısı düzenlendiği belirtiliyor. Ayrıca, Nebatiyye, Mansuri ve Kefr Kella bölgelerinde de Hizbullah'ın komuta merkezleri ve askeri binalarına saldırılar gerçekleştirildi.

Hizbullah'ın Yanıtı

Hizbullah, İsrail'in Kuzey Kolordusu'na ait yedek karargahları, Celile Tümeni üssü ve Amiad bölgesindeki lojistik depolarını kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını ifade etti. Yapılan açıklamalarda, İsrail askerlerinin bulunduğu mevzilerin ve casusluk ekipmanlarının özel silahlarla doğrudan vurulduğu kaydedildi.

İnsansız Hava Araçları Tehdidi

İsrail'den yapılan açıklamada, Lübnan yönünden birkaç insansız hava aracının Yukarı Celile bölgesine sızdığı duyuruldu. Bazı insansız hava araçlarının düşürüldüğü, diğerlerinin ise Kibbutz Amiad yakınlarında herhangi bir hasar vermeden düştüğü belirtildi.

Can Kaybı ve Süregelen Çatışmalar

Başlatılan operasyonlar sonucunda, bu süre zarfında 434 Hizbullah üyesinin hayatını kaybettiği bildirildi. Her iki tarafın da karşılıklı saldırıları, bölgedeki gerginliği artırmaya devam ediyor.