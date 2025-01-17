Lübnan'da Hükümet Kurma Süreci: Nevvaf Selam İsimleri Açıkladı

Lübnan'da Hükümet Kurma Çalışmaları Devam Ediyor

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam, Başbakanlık edeceği hükümette görev alacak bakanların isimlerini yakında açıklayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı ile Görüşme

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, hükümeti kurma çalışmalarını sürdüren Selam, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'a Meclis'teki siyasi bloklarla hükümeti kurma kapsamındaki istişarelerine dair bilgi verdi.

Olumlu Gelişmeler

Selam, milletvekilleriyle olan görüşmelerinin oldukça olumlu geçtiğini vurgulayarak, "Hükümeti kurma süreci doğru yolda ilerliyor. Yakında yeni Lübnan hükümetinde yer alacak bakanların isimlerini açıklayacağım," dedi.

Fransa ile İşbirliği

Lübnan'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile olan görüşmesine değinen Selam, "Macron'a, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin bir an önce gerçekleşmesi ve geciktirilmemesi gerektiğini vurguladım. Aksi takdirde bu durum ülkenin istikrarını tehdit eder. Uluslararası toplum da bu yönde baskı yapmalı," ifadelerini kullandı.

Teknik Yardım Vurgusu

Selam, Lübnan'nın yalnızca yeniden inşası için değil, daha önce hayata geçirilmeyen projeler için de Fransa'dan destek almayı hedeflediklerini belirtti. "Yasaların ve kurumların çalışmasının modernleştirilmesi için Fransa'dan teknik yardım almayı önemsiyoruz," dedi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Hükümet Kurma Görevi

Lübnan'da 2 yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından 9 Ocak'ta Meclis'te yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ülkenin 14. Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. Avn, 13 Ocak'ta Selam'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi. Selam, Şubat 2024'ten bu yana yürüttüğü Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevinden 14 Ocak'ta istifa etmişti.