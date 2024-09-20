Lübnan’da İletişim Aygıtlarına Yönelik Korku

Lübnan'da İletişim Cihazlarına Yönelik Korku

İsrail'in Saldırıları Sonrası Endişe Doruğa Ulaştı

Lübnan, iki gün süren olayların ardından uzaktan patlatılan iletişim cihazlarının neden olduğu korkuyla sarsılmış durumda. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen saldırılar sonucu ülkede 37 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, halk arasında büyük bir endişe yaratırken, iletişim cihazlarının güvenliği hakkında soru işaretleri de doğurdu.

Çocukların Güvenliği Ön Planda

Lübnanlı vatandaşlardan Ali Hasan, çocuklarının güvenliğini düşündüklerini belirtti: "Çocuklar telefon almak istese de vermiyoruz. Artık çocuk kendisi telefondan korkar oldu." dedi. Bu sözler, ülkedeki ebeveynlerin uzaktan patlatılan cihazlardan duyduğu endişeleri gözler önüne seriyor.

Yetkililer Tedbir Alıyor

Lübnan ordusu, ülkede şüpheli iletişim cihazlarını kontrol altına almak için harekete geçmiş durumda. Yetkililer, bazı cihazları kontrollü bir şekilde patlatarak halkın güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Havaalanındaki güvenlik önlemleri kapsamında, belirli iletişim aletlerinin kullanımı yasaklandı.

Başkent Beyrut'un sokakları, bu olayların gölgesinde daha da endişeli bir hale geldi. Halk, bir an önce bu belirsizliğin sona ermesini ve huzurun tekrar sağlanmasını bekliyor.