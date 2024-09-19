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Lübnan'da İletişim Cihazlarına Yasak Gelen Havalimanı Güvenliği

Beyrut’taki havalimanında, telsiz ve pager cihazlarının kullanımı yasaklandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:45
Lübnan'da İletişim Cihazlarına Yasak Gelen Havalimanı Güvenliği

Lübnan'da Havalimanında İletişim Cihazları Yasaklandı

Lübnan’ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı', Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının yol açtığı patlamalar sebebiyle pager ve walkie-talkie türü cihazların kullanımını yasakladı.

Yasaklama Kararının Arka Planı

Lübnan Sivil Havacılık Müdürlüğü, Refik Hariri Havalimanı'nda faaliyet gösteren havayolu şirketlerine bir genelge göndererek, uçaklarda bu tarz iletişim cihazlarının taşınmasının yasaklandığını belirtti.

Havayolu Şirketlerine Gönderilen Genelge

Gönderilen genelgede, firmaların yolcularına cihazların uçak içinde ve bagajlarda bulundurulamayacağını bildirmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, bu tür cihazların hava kargo ile taşınmasına da izin verilmeyeceği vurgulandı.

Patlama Olayları ve Sonuçları

17 Eylül 2023'te, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazları eş zamanlı olarak patladı ve bu saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı. 18 Eylül'de, benzer bir senaryo sonucunda ise 20 kişinin ölümü ve 450’den fazla yaralanma gerçekleşti.

İsrail'in Sorumluluğu Tartışılıyor

Lübnanlı yetkililer, bu olaylardan İsrail’i sorumlu tutuyor. Ancak, İsrail'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, bölgede 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana taraflar arasında zaman zaman artan çatışmalar gözlemleniyor.

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