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Lübnan'da İsrail Askerlerine Yönelik Çatışmaların Artışı

Lübnan'daki çatışmalarda 4 İsrail askeri hayatını kaybetti, ölü sayısı 33'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 13:02
Lübnan'da İsrail Askerlerine Yönelik Çatışmaların Artışı

Lübnan'da Çatışmaların Seyri

İsrail ordusu, Lübnan'da süren çatışmalarda 1'i binbaşı, 2'si yüzbaşı olmak üzere 4 askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Çatışma Detayları

Ordunun yaptığı açıklamaya göre, olay Lübnan'ın güneyinde meydana geldi. 4 askerin Hizbullah ile bir köyde girdiği çatışmada hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Yaralanan 14 askerin olduğu belirtilirken, ölen askerler arasında 1 yedek binbaşı, 2 yedek yüzbaşı ve 1 yedek başçavuş yer alıyor.

Ölü Sayısındaki Artış

30 Eylül'den bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle toplamda 33 İsrail askerinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu tarih itibarıyla, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik "sınırlı ve yoğun" kara saldırıları gerçekleştirmeye başlamıştı.

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