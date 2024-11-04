Lübnan'da İsrail Askerlerinin Piyano Çalma Anları Tartışma Yarattı

Lübnan'da Harabe Evde Piyano Çalma İfadesi

İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyindeki el-Hiyam bölgesinde yıkılmış bir eve girerek piyano çaldı. Bu anın görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşıldı ve geniş yankı uyandırdı.

Julia Ali'nin Duygusal İfadeleri

Evin sahibi Julia Ali, Instagram hesabında bir yıl önce kendisinin aynı evde piyano çaldığı görüntülerle birlikte, İsrail askerlerinin harabeye dönmüş evdeki piyano ile oynamasıyla ilgili bir video paylaştı. Ali, Evim dediğim yerin enkaza dönüşmesini izlemek kelimelerle ifade edilemeyecek kadar derin bir acı. Burası sadece duvarlar ve bir çatıdan ibaret değildi; ailemin yıllarca süren hayalleri, fedakarlıkları ve sevgisiyle inşa edilmiş bir mabetti. Şimdi, işgalcilerin içinde dolaştığını, onunla alay ettiğini görmek… Ruhumun parçalarını çiğniyorlarmış gibi hissediyorum.

Artan Şiddet ve Kaybı

İsrail'in Lübnan'da artan saldırıları sonucunda, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre 8 Ekim 2023'ten bu yana 2 bin 986 kişi hayatını kaybetti. Bu rakamın içinde 104 çocuk ve 194 kadın da bulunuyor.

23 Eylül'den bu yana, Hizbullah ile sürdürülen çatışmalarda, yaklaşık 13 bin 402 kişi yaralandı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırıları sırasında yaşamını yitirdi. Karşı tarafta ise, çoğunlukla ordu üslerine yapılan saldırılar sonucunda büyük hasar bildirilmedi.

Yerinden Edilenlerin Sayısı Artıyor

İsrail bombardımanları sonucunda Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Hükümet, yerinden edilen kişilerden 539 binin üzerinin Suriye'ye göç ettiğini duyurdu. Bu durum, özellikle güney kesimlerden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgasıyla kendini göstermekte.