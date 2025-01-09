Lübnan'da İsrail'den Çekilimin Ardından Bir Ceset Daha Bulundu

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesinde yapılan çalışmalarda bir kişinin cesedi daha bulundu, cenaze sayısı 35'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 20:22
Lübnan'da İsrail'den Çekilimin Ardından Bir Ceset Daha Bulundu

Hıyam Beldesindeki Ceset Sayısı 35'e Ulaştı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesi'nde yaklaşık bir ay önce çekildiği bölgeden bir ceset daha çıkarıldı. 11 Aralık 2024 tarihinde İsrail ordusunun bölgede gerçekleştirdiği çekilmenin ardından, burada bulunan cenazelerin sayısı 35'e yükseldi.

Lübnan Sivil Savunma Açıklama Yaptı

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Hıyam beldesinde İsrail ordusunun daha önce hedef aldığı noktalarda arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Hıyam'ın Hapishane Mahallesi'nde ulaşılan son cesedin bölgedeki Mercayun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. Tüm kayıplar bulunana kadar arama çalışmalarının sürdürüleceği ifade edildi.

Ateşkes Anlaşması ve Çekilme Süreci

İsrail, Hıyam beldesinden 11 Aralık'ta çekilmiş ve bu süreçte Lübnan ordusu'nun bölgede konuşlanmaya başladığı bildirildi. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması ise 27 Kasım 2024 tarihinde yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Bu anlaşmaya göre, Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail'in güneyde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

İhlaller ve Saldırılar Devam Ediyor

Bununla birlikte, İsrail'in hava saldırıları düzenleyerek Lübnan'ın güneyindeki evleri yıkmaya devam ettiği bildiriliyor. Bu durum, ateşkes anlaşmasına yönelik ihlalleri gündeme getirmekte.

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