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Lübnan'da İsrail Hava Saldırısı: 8 Ölü, 59 Yaralı

Beyrut'un güneyine düzenlenen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 17:42
Lübnan'da İsrail Hava Saldırısı: 8 Ölü, 59 Yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine gerçekleştirdiği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 59 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İHA Saldırısı ve Yaralılar

AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Beyrut'un güney banliyösüne insansız hava aracıyla bir saldırı düzenledi. Saldırı sonrası yoğun patlama sesleri duyulurken, kalabalık duman bulutları yükselmeye başladı. Olay yerine gelen ambulanslar, çok sayıda yaralıyı hastanelere taşımak için bölgedeki ilk müdahaleleri gerçekleştirdi.

Hedef Alınan Bina ve Hasar Durumu

Saldırının hedef aldığı bölgede büyük hasar meydana geldi. Resmi ajans NNA'nın haberine göre, Beyrut'un güneyindeki Camus bölgesinde bir F-35 tipi uçakla düzenlenen hava saldırısında, üzücü bir biçimde 5 çocuğun hayatını kaybettiği kaydedildi. Sivil Savunma ve Kızılhaç çalışanları, bölge halkına saldırı alanına yaklaşmamaları ve yolları boşaltmaları hususunda uyarılarda bulundu.

İsrail'in Açıklamaları ve Hedefler

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, Beyrut'a "ince" bir hava saldırısı gerçekleştirildiğini belirtirken, hedef alınan isim olarak Hizbullah'ın Operasyon Dairesi Başkanı İbrahim Akil'in adını gösteren güvenlik yetkilisi, ayrıntıları açıklamadı. Hizbullah yönetimi ise konuya dair henüz resmi bir yanıt vermemiştir.

Olayla ilgili gelişmelerin takip edilmesi ve bölgedeki insani durumun değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

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