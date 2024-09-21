Lübnan'da İsrail'in Hava Saldırısında Ölü Sayısı Artıyor

Lübnan'da İsrail Hava Saldırısı Sonrası Acı Tablo

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in başkenti Beyrut’a gerçekleştirdiği hava saldırısında ölü sayısının 31'e yükseldiğini duyurdu. Bu trajik olayda, hayatını kaybedenler arasında 3 çocuk ve 7 kadın bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili yapılan açıklamalarda, hava saldırısının sivil hedefleri kapsadığına dikkat çekildi. Bölgedeki gerginlikler artarken, uluslararası toplumdan bu tür saldırılara karşı güçlü tepkiler gelmeye başladı.

Yetkililer, yaralılar arasında durumunun kritik olduğu belirtilen birçok kişinin bulunduğunu ifade ederek, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi adına acil yardımların gerektiğini vurguladı.